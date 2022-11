Dest convocato per i Mondiali: "Un sogno che si avvera"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sergino Dest, nuovo volto rossonero arrivato sul gong della sessione estiva di mercato, ha espresso con un post Instagram la sua gioia per essere stato convocato dal Ct degli Stati Uniti per i Mondiali in Qatar che si terranno nelle prossime settimane. Questo il pensiero del terzino americano: "Essere convocato per il mio primo Mondiale è un sogno che si avvera. Darò tutto per il paese. Andiamo!"