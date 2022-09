Dest: "Il ruolo a me più congeniale è quello del terzino, sia a destra che a sinistra"

MilanNews.it

Sergino Dest ha parlato ai microfoni ufficiali del Milan del suo approdo in rossonero. A proposito della sua posizione preferita in campo, Dest ha detto: “All’Ajax giocavo come ala, poi anche come terzino. Abbassarmi a terzino è stata una buona idea che mi ha permesso di mostrare le mie qualità sia in fase difensiva che in fase offensiva. Ho una buona resistenza e ricopro tutta la fascia. Per me giocare terzino si tratta del ruolo più congeniale, sia a destra che a sinistra. Questo mi ha aiutato a diventare un giocatore professionista”.