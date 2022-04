Deulofeu: "L'Inter? Una partita come le altre, anche se tifo Milan"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex esterno del Milan Gerard Deulofeu e attuale numero 10 dell'Udinese, a margine della vittoria dei friulani contro la Fiorentina di ieri pomeriggio ha parlato così ai microfoni di Dazn in vista della sfida contro l'Inter di domenica: "Rispetto l'Inter e il mio club. Per me è una sfida come tutte le altre, anche se per lo scudetto tifo Milan".