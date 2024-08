Devis Vasquez: "C'erano tante squadre che mi volevano ma non ho avuto dubbi nello scegliere Empoli"

È stato oggi il giorno della presentazione del nuovo portiere dell'Empoli, Devis Vásquez, arrivato in prestito dal Milan.

Che tipo di gruppo hai trovato?

"I compagni sono bravissimi ragazzi, lo staff anche, sono felicissimo di essere qui. Per me è una bella opportunità"



Arrivi dopo portieri importanti come Vicario e Caprile.

"Ognuno ha la sua cosa diversa, Vicario e Caprile sono bravissimi. A me aiuta l'altezza, sono bravo a giocare coi piedi e nelle uscite. Questa è una cosa che mi fa fare la differenza ma sono qui per imparare"

La scuola dei portieri colombiani ha fatto vedere portieri molto diversi tra loro. A chi ti ispiri di più?

"Sono tanti e ognuno ha il suo punto forte. Ogni portiere colombiano è bravo, cerco di prendere qualcosa da tutti"

Il mister ti ha spiegato di come impostare le rimesse dal fondo?

"Sì. quello che si fa durante l'allenamento e dopo, mi piace uscire da dietro e giocare coi piedi. Per me è un nel modo di giocare"

Come mai hai scelto Empoli? C'erano altre squadre che ti volevano?

"Ho scelto Empoli perché è una bella piazza in cui posso farmi vedere, c'erano tante squadre che mi volevano ma non ho avuto dubbi nello scegliere Empoli"