Di Canio: "Al Milan ci sono solo quattro top player. Questi risultati danno merito alla società"

Paolo Di Canio, ex-giocatore ed attuale commentatore televisivo, ha parlato così a Sky Sport del Milan al termine del match contro il Verona: "Forse il Milan non è la squadra più forte come singoli, ma in questo momento è la migliore. Ci sono alcuni giocatori come Leao e Theo Hernandez che potrebbero essere appetiti dalle grandi europee, ma tolti quei tre o quattro (Leao, Maignan, Tonali e Theo) io faccio fatica a trovare giocatori che giocherebbero titolari in un club che vuole giocarsi la Champions da protagonista. Ovviamente lo dico con un'accezione super positiva, stanno vincendo con merito il campionato. Questo dà ancora più meriti all’allenatore e alla società".