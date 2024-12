Di Canio al veleno su Emerson Royal: "Non è da Milan, non sa fare quasi nulla"

Intervenuto così ai microfoni di Sky Sport, l'ex attaccante della Lazio, oggi ormai noto opinionista sportivo Paolo Di Canio, ha voluto commentare così il rendimento di Emerson Royal nel Milan. Non mancano le critiche al brasiliano:

"Il Milan non avrebbe dovuto prendere Emerson Royal. Non sa fare quasi nulla ed al Tottenham non capivo come faceva a giocare con tutti gli allenatori. Non è un giocatore da Milan, magari da Fiorentina dove potrebbe fare una bella figura, e non ti fa fare il salto di qualità rispetto a Calabria. Ma se l'hanno preso, vuol dire che Calabria da ancor meno garanzie".