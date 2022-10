Di Canio: "Il Milan non accampa scuse quando ha infortuni e Pioli non mette le mani avanti. Responsabilità"

MilanNews.it

Paolo Di Canio, opinionista, si è così espresso a SkySport nel post Dinamo Zagabria-Milan: "Napoli e Milan sono devastanti e non accampano scuse quando hanno infortuni, perché mettono dentro tutti i giocatori e non solo gli 11. Col Monza erano fuori Leao e Tonali più tutti gli infortunati; è vero, era il Monza, mase perdi punti... È stato costruito qualcosa di bello. Pioli non ha messo le mani avanti, dicendo: 'Abbiamo fatto bene, grande vittoria, è stato bello', ma ha detto che il salto di qualità è col Salisburgo. Eventualmente non sarebbe un fallimento, ma un passo indietro. Oggi come ha giocato? Ha fatto giocare De Ketelaere in una partita decisiva: Pioli si prende le responsabilità e coinvolge tutti"