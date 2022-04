MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport, Paolo di Canio ha commentato così il periodo di forma del Milan: "Per il Milan mi bastano i due pareggi contro Bologna e Torino: una squadra che può decollare, ma che non avendo abitudine non riesce, proprio perché gli manca qualcosa. L'Inter rimane la favorita per questo campionato".