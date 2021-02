Di Canio: "Mandzukic sarà un tuttofare sia quando ci sarà Ibra sia al posto dello svedese"

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club' l'ex rossonero Paolo Di Canio ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Non esiste il problema tattico perchè non esiste il problema della titolarità. Mandzukic aveva smesso di giocare, sarà un tuttofare sia quando ci sarà Ibra sia al posto dello svedese. Sarà importante in tutte le situazioni. E non ci sarà il problema della gestione. Mandzukic ha dato la propria disponibilità".