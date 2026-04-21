Di Canio su Leao: "Da punta il Milan lo perde. Non crea molto come in passato, come 2-3 anni fa. Perde i palloni…"

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Paolo Di Canio, opinionista, si è così espresso su SkySport sull'attacco del Milan: “Non deve trovare un centravanti bello, alla Havertz, tecnico. Ma un centravanti che, anche se non segna molto, lavori tanto per la squadra… Per la seconda punta, per la mezz’ala, per i quinti che arrivano… Mateta che volevano prendere per esempio, è un giocatore mobile. È un Osimhen disinnescato. Non Osimhen che ti mangia, un velociraptor, ma in area di rigore si fa sentire, ha il terzo tempo, sa riciclare la palla. Magari fa 12 gol, però ti fa costruire e creare tante palle gol. Invece Leao in questa posizione lo perdono. Non crea molto come in passato, come 2-3 anni. Perde i palloni… Arriva la mezzala, c’è il centravanti, c’è la seconda punta… Poi a campo aperto chi ha il Milan? Non ha Gattuso. Ha Modric poverino, ha 40 anni. Quindi devi trovare un centravanti così perché non hai il controllo della partita. Se rimani col 3-5-2 devi trovare un centravanti azzeccato, adatto, con queste caratteristiche”.

LEAO È SUL MERCATO

Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan in estate. Il portoghese è sul mercato e se in via Aldo Rossi dovessero arrivare offerte da 40-50 milioni di euro l'attaccante portoghese verrà ceduto durante il prossimo mercato estivo. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge poi che le destinazioni più probabili per il numero 10 milanista sono la Premier League e l'Arabia Saudita. A Casa Milan in molti sono convinti che la separazione farebbe bene a tutti, in primis al giocatore che magari cambiando aria potrebbe ritrovare quella serenità che ha perso negli ultimi mesi in rossonero. Il club milanista però non intende fare sconti, quindi se non dovessero arrivare proposte da 40-50 milioni il giocatore resterà a Milanello. Al momento non sono arrivate offerte del genere, ma la speranza in via Aldo Rossi è che la vetrina del Mondiale possa attirare degli acquirenti.