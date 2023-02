Di Caro: "Le responsabilità di Pioli sono tante: ha accettato una campagna acquisti non all'altezza"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Pioli nel format online della rosa "Gimme five". Questo il pensiero di Di Caro: "Le responsabilità di Pioli a questo punto sono tante. Per prima cosa non aver pesato bene il reale valore del suo gruppo in sede di mercato, accettando una campagna acquisti non all'altezza: questo è sicuramente un dato di fatto che pesa sul giudizio. Poi c'è l'incapacità di riuscire a rialzare il Milan nelle ultime settimane, nel ricreare uno spirito di gruppo e nel mantenere un livello di gioco accettabile, uno stato di forma convincente e una coesione che adesso manca. In più ha cambiato modulo sconfessando le sue idee"