Di Caro sulla Gazzetta: "Anche ieri il Milan ha dimostrato di poter lottare per lo scudetto"

Andrea Di Caro, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così il 2-2 di ieri del Milan contro il Parma: "Non esiste un modo di frenare in classifica che non faccia male e lasci rimpianti. Ma quando gli avversari vanno avanti di due gol nei soli due tiri in porta di tutta la partita e tu invece prendi quattro pali, ti vedi annullare una rete per pochi centimetri, trovi un portiere in vena però riesci a pareggiare al 91’, allora devi essere contento lo stesso e derubricare il pareggio alla voce «sfiga». Ci sono partite che nascono male, diventano stregate ed è già tanto se le rimedi, perché di vincerle non c'è possibilità. Il Milan mantiene la sua imbattibilità in campionato che dura da prima del primo lockdown della stagione scorsa. In questo campionato 8 vittorie e tre pareggi tutti in casa. Contro il Verona qualche settimana, sempre sotto di 2 reti, Ibra ci mise una pezza e finì 2-2. Stavolta con Zlatan assente, ci ha pensato Theo Hernandez. Il Milan non ha molto da rimproverarsi. E il discorso non sarebbe cambiato anche se fosse arrivata la sconfitta. Non è stato irresistibile, è vero, ma ha fatto quello che in altre occasioni gli era bastato per vincere e far piovere elogi per un gruppo giovane, compatto, unito, in costante crescita ecc ecc. Il risultato è importantissimo, ma non può e non deve stravolgere i giudizi e far cambiare radicalmente le analisi. E i rossoneri non escono ridimensionati nei legittimi sogni di gloria. Anche ieri hanno dimostrato di poter lottare per lo scudetto".