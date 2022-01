Di Caro sulla Gazzetta: “Milan, torna lo spirito ma Inter troppo matura”

Il direttore de La Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, ha analizzato per la rosea la corsa al vertice della Serie A: “Il Milan sembra aver messo nel cassetto le incertezze pre sosta e passeggia a Venezia. Sei gol in due partite: sono riemersi gioco, condizione, protagonisti, spirito e partecipazione corale. […] L’Inter poteva temere un contraccolpo psicologico, vistasi scavalcata dal Milan nel pomeriggio. Ma ormai la maturità e la sicurezza del gruppo è tale che chiunque giochi scende in campo convinto di portare a casa il risultato. […] Juve incerottata tra squalifiche e infortuni, ma rivitalizzata da una incredibile vittoria in rimonta a Roma. Al 70’, sotto meritatamente 3-1, erano già pronti de profundis e nuovi processi, poi la Signora si è svegliata come avesse preso la scossa e in sette minuti ha segnato tre gol, il resto lo ha fatto l’harakiri dei giallorossi. Roba da guinness, che esalta il carattere indomito dei bianconeri, al di là dei pregi e dei difetti, e fa precipitare la Roma nel pozzo delle sue fragilità”.