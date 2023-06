Di Gennaro avverte il Verona: "Il Milan non regalerà nulla"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex storico calciatore dell'Hellas Verona e oggi commentatore Tv, ha parlato a L'Arena in vista della sfida di domani sera tra Milan ed Hellas Verona che sarà decisiva soprattutto per gli scaligeri che dovranno salvarsi in una sfida a distanza con lo Spezia. Le sue parole sulla partita: "L'Hellas troverà un Diavolo appagato dall'obiettivo minimo stagionale, ovvero la qualificazione in Champions League. I gialloblù dovranno fare la partita della vita comunque, perché regali non ne arriveranno. Il Milan qualcosa ha concesso in campionato. Le motivazioni sono quelle che sono ma, ripeto, il Milan non regalerà mai nulla"