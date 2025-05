Di Gennaro: "Conte come idea lo vedrei più per Roma o Milan"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Antonio Di Gennaro.

Conte perché via da Napoli?

"Non lo so, gli hanno assicurato un mercato da 200 mln e il primo acquisto è De Bruyne. Non so se è attratto di nuovo dalla Juve, altrimenti non avrebbe senso. Con un mercato ancora più forte potrebbe dire la sua anche in Champions. Non credo per il rapporto col presidente che vada via. Credo ci sia il richiamo della Juve. La Juve se arriva Conte dovrà fare un mercato importante".

Conte-Roma?

"La Roma può anche accendere la sua voglia. Alla Juve è un ritorno, ma anche il Milan potrebbe essere una sfida. Io infatti credo che la Roma sarebbe la squadra ideale. Conte ha sottolineato anche l'assenza di un settore giovanile e di strutture poi. Conte come idea comunque lo vedrei più per Roma o Milan".

Torino, Cairo sembra scaricare Vanoli:

"Sicuramente l'ultimo mese e mezzo, ma lo ha riconosciuto anche Vanoli, la rosa non ha reso al massimo. Non ha mollato, ma forse poteva arrivare in una posizione diversa. Cairo è stato abbastanza duro, ma un finale così non se lo aspettava nessuno".