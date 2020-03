Di Gennaro: “Coronavirus, Europeo a rischio"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore ed opinionista, interviene a “Stadio Aperto” su TMW Radio per parlare delle conseguenze dei provvedimenti per arginare il Coronavirus e dei quanto questa problematica inciderà sul mondo del calcio.

Come giudichi le ultime disposizioni governative riguardanti il Coronavirus?

“Mi sembra una scelta saggia, il governo ha dato le sue disposizioni e mi sembra una normale conseguenza. Anche nelle altre nazioni stanno adottando provvedimenti simili perché è una situazione seria. Bisogna adottare le giuste misure per cercare di arginare un problema che sta mettendo in difficoltà il calcio e ovviamente tutta la quotidianità del nostro paese. Per far fronte a questo enorme problema la prima cosa da fare è tornare ad essere coesi, e al momento questa coesione non c’è”.

Lo slittamento del campionato potrebbe essere un problema per Mancini in ottica Europeo?

“Il problema è che noi iniziamo troppo tardi, non capisco perché anche in questo restiamo indietro. La Serie A parte a fine agosto mentre gli altri top campionati iniziano almeno 20 giorni prima, adesso a causa di questo nostro ritardo e del problema Coronavirus si costringe Mancini a fare un ritiro particolare diverso da quello che magari aveva in mente di fare. Certe volte non capisco perché restiamo fermi negli anni, a volte in Italia sembriamo ottusi”.