Di Gennaro: "Il Milan ha giocatori forti da metà campo in su, dietro invece hanno sbagliato investimenti e sono in difficoltà"

vedi letture

A commentare i fatti della Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Un pensiero sul Milan?

"Hanno giocatori forti da metà campo in su, dietro invece hanno sbagliato investimenti e sono in difficoltà. Una rivoluzione serve? Sì".

Inter, si avvicina la partita col Bayern: più preoccupazione o ottimismo dopo Parma?

"Al netto degli infortuni del Bayern, che contano tanto, l'Inter è favorita. Deve sfruttare il momento. Il passo falso in campionato non ci doveva essere ma inconsciamente sta pensando alla Champions. Perché mai come quest'anno può arrivare in fondo".

Come valuta il pari contro il Parma?

"Lautaro andava gestito da problemi muscolari, sicuramente è stato un fatto mentale e ci sta che tolga Lautaro e Calhanoglu in queste partite. Smorfie? Vabbè, le cose finiscono lì sul campo".

Critiche però a Inzaghi?

"Due settimane fa è stato contestato anche Baroni, che sta facendo un gran campionato e abbiamo visto anche ieri. Va visto anche il lavoro in prospettiva poi, con la valorizzazione che sta dando Baroni a certi giocatori. Quanto vale ora Isaksen? E non solo lui".