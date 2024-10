Di Gennaro: "Il Milan può giocarsela per lo Scudetto se ritrova equilibri e serenità"

Antonio Di Gennaro è stato allenatore del Milan insieme al direttore tecnico Fatih Terim nel 2001 e ha vissuto una situazione complicata sulla panchina dei rossoneri, così come sta succedendo adesso a Paulo Fonseca. A TMW l'ex tecnico ha spiegato quali secondo lui sono i principali problemi: "Ci sono passato anche io da momenti come quello del derby, quando era sulla graticola. So cosa vuol dire. Lui deve avere in mano la situazione, ma dopo ciò che è successo a Firenze c'è da fare una riflessione importante perché quello un po' stride. Il portoghese deve ritrovare autorevolezza e forza nel dettare le regole".

Il mercato può essere giudicato negativamente?

"La squadra è forte, ma dietro non può prendere così tanti gol. Conte ha chiuso la porta dopo il 3-0 di Verona, ha rivisto tutto a livello tecnico e tattico. Il Diavolo può giocarsela per lo Scudetto se ritrova equilibri e serenità, ma serve compattezza. Non ci sono certezze, la società deve lavorare insieme perché quando le cose non vanno bene non c'è un responsabile e basta. La Serie A è equilibrata, il Milan deve tornare quello del derby".