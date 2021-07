Di Marzio: "Fatta per Tonali al Milan, mercoledì la firma"

Intervenuto a 'Calciomercato - L'originale', Gianluca di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa Tonali: "L'operazione è stata definita nei dettagli oggi, ma con alcuni particolari. L'anno scorso il Milan pagò 10 milioni di prestito e l'accordo per il riscatto è stato raggiunto per 7 milioni + 3 di bonus oggi. Cellino è scaramantico, quindi ha voluto 6.999.000 Euro. Inoltre Tonali non firma domani, ma firmerà mercoledì".