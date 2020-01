Fiorentina sempre più attiva sul mercato. Dopo aver ufficializzato in giornata gli arrivi di Duncan e Igor e aver trovato nella notte l'accordo con l'Hellas Verona per l'acquisto di Sofyan Amrabat, sta per chiudere un'altra operazione. Si tratta di Diego Laxalt, esterno sinistro classe 1993 attualmente al Torino in prestito dal Milan.