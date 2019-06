Di Marzio: "Forte sondaggio del Milan per Massara, è lui il nome su cui Maldini sta lavorando"

A "Calciomercato - L'originale, Gianluca di Marzio ha parlato così dell'interesse del Milan per Massara, per affidargli il ruolo di direttore sportivo: "Il Milan sta continuando a prendere forma con Giampaolo allenatore, il ritorno di Boban che è sempre più concreto. Per il ruolo di d.s., dopo il no di Tare, il sondaggio forte è con Massara che ha lavorato nella Roma. Questo è il nome su cui lavora Maldini. Vedremo se alla fine in tempi brevi verrà definito con lui l’accordo per direttore sportivo in modo tale da muoversi sul mercato. Il primo giocatore che Massara avrebbe preso se fosse rimasto alla Roma sarebbe stato Kouamè dal Genoa, c’era già un accordo con Preziosi. Se dovesse provare la stessa cosa al Milan, Kouamè troverebbe di nuovo Piatek.