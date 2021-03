Di Marzio: "Il Milan è la grande rivelazione della stagione"

Nel corso de Giochiamo d’anticipo, in onda su Canale 21, è intervenuto Gianni Di Marzio, ex allenatore. Ecco le sue parole in vista di Milan-Napoli riportate da tuttonapoli.net: “Recentemente ho visto il Napoli molto più brillante rispetto alle recenti partite, dove ci sono stati molti errori individuali e di reparto. Il trascinatore in questo momento è Insigne, che ha la leadership di questo gruppo. Ho osservato il Milan con lo United, mancavano diversi titolari, ma la squadra era tonica, aggressiva e ben messa in campo. I rossoneri sono la grande rivelazione della stagione per continuità rispetto allo scorso campionato, anche Ibrahimovic è stato determinante con il carisma e la personalità che ha portato".