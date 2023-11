Di Marzio: "Il Milan monitora un altro classe 2008, questo il giovane talento che piace ai rossoneri"

Il Milan lavora bene e punta, ormai da diversi anni, moltissimo sui giovani anche del proprio settore giovanile. Zeroli, Bartesaghi, Nava e il nuovo arrivato in esate dalla Lazio, Romero, tra i più giovani interessanti dell'ambiente Milan in questo momento. Dopo l'esordio da record di Francesco Camarda contro la Fiorentina, i rossoneri sarebbero interessati a un altro giovane 2008 italiano. Da considerare quasi come un "gemellino" Di Camarda, poichè nato a soli 3 giorni di distanza dal nuovo numero 73 rossonero, Mattia Marello, esterno sinistro dell'Udinese piace molto ai rossoneri e non solo.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, non c'è solo Camarda come classe 2008 interessante in italia: infatti il giovane esterno sinistro bianconero piace moltissimo a molti top club europei e come riferito dallo stesso Di Marzio, su di lui ci sarebbero anche il gruppo Red Bull e City Group.