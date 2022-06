Di Marzio: "Il Milan non vuole vendere Leao. Renato Sanches bloccato ma situazione Maldini e Massara abbastanza singolare"

MilanNews.it

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport durante “Calciomercato – L’Originale”, ha parlato delle ultime sul mercato del Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Il Milan non ha nessun giocatore sul mercato, non vuole dare via Leao. Sarebbe il giocatore più richiesto in assoluto ma non vuole darlo via. Il Milan ha bisogno di rinforzi. L’unica operazione conclusa nella giornata di oggi, anche se non formalizzata ufficialmente è quella di Messias. Milan e Crotone hanno definito nella giornata di oggi una nuova operazione che permetterà al brasiliano di essere un calciatore rossonero a titolo definitivo per circa 4,5 milioni e mezzo più bonus. C’è l’operazione di Florenzi, anche quella definita con la Roma. C’è Renato Sanches bloccato però poi va sottolineato che Massara e Maldini non hanno rinnovato il contratto. È abbastanza singolare che a 15 giorni da fine giugno non ci sia l’ufficialità. Questo non incide perché anche oggi è state definita un’operazione come quella di Messias, ma anche loro vorranno formalizzare il prima possibile e capire che tipo di budget hanno a disposizione per prendere il difensore e l’attaccante esterno”.