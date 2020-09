Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato dei possibili risvolti che l'infortunio di Rebic potrebbe avere sul mercato del Milan. Queste le sue parole: "Per Rebic si tratterebbe di una lussazione al gomito, adesso ci saranno i vari controlli in ospedale. Non credo che l'infortunio del croato cambi qualcosa sul mercato, al massimo un'accellerata per Hauge"