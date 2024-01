Di Marzio: "Per Buongiorno il Milan proverà ad anticipare il Bayern Monaco, il Torino lo valuta più di 30 milioni"

Il Milan di Stefano Pioli si prepara per l'importante e delicata sfida di sabato sera, in programma alle 20:45 sul difficile campo dell'Udinese, con i Friulani reduci dal buon pareggio ottenuto in casa della Fiorentina. Nel Milan si respira aria di fiducia e ottimismo vista la bella prestazione, e vittoria, ottenuta contro la Roma. E' anche e soprattutto tempo di calciomercato, con la dirigenza rossonera intenta a voler regalare un difensore importante a Stefano Pioli, già in questa sessione di mercato. Della trattativa con il Torino per Alessandro Buongiorno ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport Calciomercato l'Originale, il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio.

Queste le sue parole: "Per il Milan sarebbe molto importante provare ad anticipare altre big interessate a Buongiorno, vi dico che c'è il Bayern Monaco forte sul ragazzo. Bisogna capire poi che tipo di investimento si vuole fare, ma il Milan proverà a prenderlo già a gennaio, ci saranno dei tentativi. Il Torino valuta il ragazzo più di 30 milioni e non lo vuole cedere, però è Buongiorno adesso a valutare la concreta ipotesi della cessione, è uno scenario che è cambiato rispetto all'anno scorso".