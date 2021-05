Di Marzio: "Pioli? Queste partite le vive meglio di altri"

Intervenuto a Sky Sport 24, Gianluca Di Marzio ha commentato l'operato di Pioli finora, anche in vista dell'Atalanta: "Sicuramente Pioli queste partite da dentro fuori le vive meglio di altri allenatori. Riesce a mantenere sempre grande lucidità e serenità, ha un bellissimo rapporto con il gruppo e riesce a trasmettere al gruppo l'importanza della partita, non pressa troppo i giocatori, non li carica di eccessive responsabilità. E' un allenatore che, per il proprio modo di gestire gli spogliatoi, arriva a queste partite con la tranquillità necessaria per far si che i suoi pensino soltanto alla partita e non al caso in cui non riuscissero a centrare l'obiettivo".