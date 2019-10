Di Marzio: "Sampdoria, attesa per oggi la risposta di Pioli"

Ore di riflessione in casa Sampdoria per decidere chi sarà il nuovo allenatore. L'avventura di Di Francesco è ormai al capolinea, con la società e l'allenatore che continuano a lavorare per trovare un accordo economico che possa chiudere il contratto in essere. Da lì, sarò risoluzione consensuale con buona pace di entrambe le parti. Per la successione di Di Francesco sulla panchina della Sampdoria il nome in pole è sempre quello di Stefano Pioli. Si attende oggi una risposta dopo i contatti avuti nelle ultime ore. Se dovesse esserci l'ok, sarà lui il nuovo allenatore blucerchiato, in caso contrario si valuteranno le alternative. Iachini rimane il nome forte, l'alternativa reale a Pioli, visto che Gattuso non sembra essere convinto. Ricordiamo come Pioli sia conteso anche dal Genoa e dallo stesso Milan.