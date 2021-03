Di Marzio su Donnarumma: "Mi sorprenderebbe se si arrivasse a giugno senza accordo"

In una live su Twitter, Gianluca Di Marzio ha parlato di calciomercato e del futuro di Gianluigi Donnarumma. Di Marzio ha detto: “Sarebbe brutto che questa storia d’amore finisse così con un non rinnovo. Poi ognuno fa il suo lavoro e se fa delle richieste che non vengono accettate è giusto che non rinnovi. Però sarebbe un peccato se Donnarumma non rinnovasse. Mi sorprenderebbe molto se si arrivasse a giugno senza accordo. La società in quel caso dovrà prendere un portiere di un livello importante, ecco perché penso che per i primi di maggio la situazione dovrà essere risolta”.