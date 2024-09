Di Marzio sulla Champions: "Il Milan ha aggiunto 5 pezzi senza cedere. Può arrivare all'eliminazione diretta"

È già tempo di Champions League, Gianluca Di Marzio dice la sua sulle ambizioni del Milan in vista del massimo torneo continentale, che da questa edizione cambia format:

"È una squadra che non ha ceduto nessuno dei migliori giocatori e che ha aggiunto a una squadra che ha chiuso al secondo posto Pavlovic, Morata, Fofana, Abraham ed Emerson. Cinque pezzi in una squadra che non è stata indebolita, quindi vuole essere protagonista. Difficile arrivare fino in fondo ma qualificarsi per l'eliminazione diretta sì"