Di Marzio: "Zirkzee vuole il Milan, ma Joorabchian non si farà condizionare e vorrà le migliori condizioni"

Aggiornamento sulla trattativa Milan-Zirkzee direttamente da Gianluca Di Marzio, in diretta durante Calciomercato - L'Originale su Sky. Il nodo rimane sulle commissioni, elevevatissime, chieste dall'agente del giocatore, Kia Joorabchian. Ecco le parole di Di Marzio: "Cosa farà il Milan? 15 milioni non glieli dà, Ibrahimovic oggi è stato molto chiaro, bisognerà cercare di abbassare le pretese altrimenti si virerà presto su giocatori come Dovbyk.

Chiara comunque la volontà del giocatore: "Zirkzee vuole il Milan, ma un procuratore di alto livello come Joorabchian non si farà condizionare e cercherà le migliori condizioni, per lui e per il suo assistito. Partita che risulta ancora aperta".