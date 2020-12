Di Mazio: "Milan, per la difesa c'è Simakan. Vice Ibra? Sarà un'occasione. Sui rinnovi di Gigio e Calha..."

“Caro Babbo calciomercato, quest’anno ti chiedo…”, l’inizio della letterina immaginiamo sia proprio così nonostante a scriverla non siano bambini più o meno cresciuti, ma presidenti, direttori sportivi e allenatori. Sotto l’albero nuovi doni da scartare, occasioni da cogliere, rinnovi e cessioni da effettuare. Ognuno con i propri desideri. I regali di calciomercato, d’altronde, sono così: autorizzano sogni a volte destinati a rimanere tali, ma pur sempre magici come l’atmosfera del periodo richiede nonostante il clima sia meno festoso rispetto al passato per via della pandemia da Covid, che ovviamente influenzerà anche la campagna trasferimenti che aprirà ufficialmente il 4 gennaio e chiuderà il 1° febbraio. Sarà un calciomercato con meno soldi ma con più idee e ricco di emozioni: analizziamo insieme i desideri delle big di Serie A (in rigoroso ordine di classifica al termine del 2020).

Milano sogna, anche sul mercato

Un anno fa, più o meno di questi periodi, la dirigenza rossonera lavorava al doppio colpo Ibrahimovic-Kjaer che avrebbe segnato l’inizio di un 2020 straordinario per un club che fino a quel momento faticava e non poco. 12 mesi e tante scelte azzeccate dopo, il Milan è primo in classifica e oggi la società lavora per puntellare la rosa: la priorità è l’acquisto di un difensore centrale, con il nome di Mohamed Simakan in cima alla lista. Dopo il tentativo non andato a buon fine durante la scorsa sessione di mercato, i rossoneri preparano un nuovo assalto per il 2000 dello Strasburgo. In lista ci sono sempre anche Kabak dello Schalke 04 e Lovato del Verona. Attenzione poi al vice Ibra: se il mercato dovesse offrire delle opportunità interessanti, i rossoneri non si faranno trovare impreparati. Tra i desideri di casa Milan, non possono mancare i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, in scadenza a giugno 2021.