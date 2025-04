Di padre in figlio: van Nistelrooy jr firma con il Psv Eindovhen

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Di padre in figlio. Liam van Nistelrooy ha firmato un contratto con il Psv fino al 2028: l'attaccante 17enne, figlio dell'ex giocatore e allenatore Ruud van Nistelrooi (attuale tecnico del Leicester), ha iniziato la sua carriera nel 2017 tra i piccolissimi under 10. Attualmente veste la maglia dell'U17 dove in questa stagione ha già segnato 20 gol in trenta partite disputate. Il giovane Van Nistelrooy è solo l'ultimo di una lunghissima lista di figli d'arte nel pallone: solo qualche settimana fa quello di Gigi Buffon, Louis Thomas, classe 2007, ha esordito in Serie B con la maglia del Pisa e ha realizzato il primo gol con la Repubblica Ceca U18.

Anche il piccolo Messi, solo dodicenne, gioca e segna a raffica tra i piccolini dell'Inter Miami, stesso club di papà Lionel (e nella stessa squadra gioca pure Benjamin Suarez, figlio dell'attaccante uruguaiano Luis). E vuole seguire la strada del papà anche Cristiano Ronaldo jr, 15 anni, in campo nelle giovanili dell'Al-Nassr. (ANSA).