Intervenuto a Juventusnews24, Vincenzo Di Palma, ex preparatore di Gigi Buffon, ha parlato così di Gigio Donnarumma: "Donnarumma è quello che ora da più garanzie, anche in Nazionale. A me piacciono molto anche Audero, Meret e Silvestri. È importante investire sui portieri italiani, in Serie A gli estremi difensori sono al 55% stranieri ma la nostra scuola è una delle migliori"