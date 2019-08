Di Stefano: “Allenamenti intensi per i ragazzi del Milan di Giampaolo”

Peppe Di Stefano, intervenuto a ‘Sky Sport 24’ ha aggiornato i tifosi rossoneri con le ultime sugli allenamenti della squadra allenata da Giampaolo, queste le sue ultime novità: “Allenamenti intensi in questi giorni per Giampaolo. Una curiosità: i giocatori vengono divisi in due gruppi che fanno gli stessi allenamenti ma in due orari differenti (9.30/10.30) così che tutti si possano allenare meglio, con più preparatori a disposizione e con Giampaolo che può osservare meglio i singoli giocatori".