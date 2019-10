Di Stefano: "Con Leao il Milan ha comprato un grandissimo talento"

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Rafael Leao: "E' un talento, con Pioli è stato per la prima volta provato dall'inizio come centravanti. Alla prima conferenza ha detto che Leao è una prima punta. Non ha giocato da fenomeno col Lecce, ha diviso la partita in due: nella prima parte è stato fenomenale, nella seconda si è isolato. E' un classe '99, nelle ultime cinque partite ne ha giocate quattro dal primo minuto. Ancora segna poco ma probabilmente è in rampa di lancio. Chi assiste agli allenamenti dice che ha doti da fenomeno, per me il Milan ha comprato un grandissimo talento per il futuro".