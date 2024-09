Di Stefano: "Confermata la presenza di Morata, assente Okafor. Milan con il forte desiderio di tornare in testa alla classifica"

Il Milan si prepara ad affrontare questa sera a San Siro il Lecce di Gotti, reduce in campionato da un amaro pareggio casalingo contro il Parma. In casa Milan invece, grande entusiasmo dopo il derby vinto contro l'Inter e voglia di continuità nel prossimo periodo, anche a partire dalla prossima settimana in Champions League contro il Leverkusen. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, queste le parole dell'inviato Peppe Di Stefano sulle ultime news in casa Milan:

"Milan con il forte desiderio di tornare in testa alla classifica, confermata la presenza di Morata, che dovrà fare anche un breve provino per capire come sta, e confermata anche l'assenza di Okafor. Non è detto che lo spagnolo possa giocare dall'inizio, per questo dovrebbe essere titolare Loftus-Cheek. A San Siro attesi oltre 70mila tifosi, c'è voglia di fare qualcosa di speciale dopo aver vinto così bene il derby contro l'Inter".