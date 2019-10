Di Stefano: "Cosa farà il Milan da grande lo scopriremo in queste settimane"

Peppe Di Stefano, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Milan e del momento dei rossoneri: "Il Milan è partito molto forte, ma non è riuscito a portare a casa la partita contro il Lecce. La grande squadra deve essere in grado di allontanare la palla dall’area di rigore. Per me il problema non è solo tattico, ma anche mentale: è una squadra che ha paura di vincere, ha tanta paura di perdere e non ha la forza mentale di congelare la partita. Ora arriva un ciclo di gare in cui giochi a Roma contro la Roma, in casa contro la Spal, in casa contro la Lazio e poi la Juventus. Cosa farà il Milan da grande lo scopriremo in queste settimane."