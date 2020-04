Di Stefano: "Dal 4 maggio cambiano gli allenamenti aerobici individuali"

Peppe Di Stefano, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato delle possibilità offerte da Milanello e di alcuni cambi nell'allenamento dei rossoneri a partire dal 4 maggio: "A Milanello oltre ai 6 campi di allenamento c’è anche una vasca di sabbia per i lavori specifici per il rinforzo muscolare, c’è un campo da beach volley per i lavori muscolari. C’è un altro campo chiamato “gabbia”, fatto costruire da Arrigo Sacchi, e anche quello potrebbe essere utilizzato. A Milanello c’era un’idea di programma. Il Milan ha 6 campi, qualora avesse diviso un campo in 4 parti, quindi 4 parti da 50 metri per 25, avrebbe potuto utilizzare 4 giocatori in campo con un preparatore in mezzo".