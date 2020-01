Di Stefano: "Donnarumma prova a recuperare, ballottaggio Bonaventura-Calhanoglu"

Intervenuto da Milanello, Peppe Di Stefano ha parlato così su Sky Sport dell'allenamento odierno del Milan, fra infortunati e ballottaggi: “Gigio Donnarumma si è allenato con la squadra, ma in parte. Ha provato in allenamento, domani sarà il test fondamentale per capire se ce la farà o meno, le sensazioni sono più positive che negative. Non si sono allenati Musacchio e Calabria, al loro posto giocano Kjær e Conti. Confermati Romagnoli e Theo Hernandez, in mezzo al campo Bennacer e Franck Kessie. A destra Castillejo, che ha cambiato le gerarchie: una volta era Suso il titolare. Sulla sinistra ballottaggio fra Calhanoglu e Bonaventura, mentre Paquetá è fuori dalle logiche, come lo è anche Krys Piatek nonostante il gol contro la SPAL perché davanti, inevitabilmente, giocheranno Leão e Ibrahimovic".