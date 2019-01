Di Stefano: "Higuaín si allena, ma non credo che il Milan lo rischierà lunedì a Genova"

Peppe Di Stefano, in collegamento da Milanello per Sky Sport 24, ha parlato così della situazione di Gonzalo Higuaín: "Sul futuro di Higuaín non ci sono dubbi, sarà tutto ratificato insieme all'affare Piatek nella giornata di martedì. Oggi Gonzalo si è allenato regolarmente a Milanello, ma non è una notizia, è normale che sia così. L'unico dubbio è la presenza nei convocati, ma non credo il Milan lo rischierà lunedì contro il Genoa considerando che in ballo ci sono due trattative chiuse".