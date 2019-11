Di Stefano: "Ibra o no, a gennaio il Milan prenderà un attaccante esperto"

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato delle possibili mosse di mercato del Milan a gennaio: "Ibra o no, per me il Milan a gennaio un attaccante lo prenderà e sarà un attaccante esperto, un giocatore vero, un giocatore forte. Sono uno di quelli che pensa che Piatek rischia di partire a gennaio. Le prossime quattro partite potrebbero essere determinanti per capire chi resterà al Milan o no. Ad esempio Kessie ha lavorato talmente tanto in queste settimane da convincere Pioli, potrebbe giocare a Parma".