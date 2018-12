Di Stefano: "Ieri nessuna voce oltre a Gattuso per spegnere le voci e le polemiche attorno al Milan"

Peppe Di Stefano di Sky Sport ha parlato della situazione in casa rossonera alla luce dei pessimi risultati delle ultime partite: "Bisogna capire qual è il confine tra responsabilità tecniche e tra i limiti di una rosa, che, se compariamo alla rosa di tutte le squadre nella parte sinistra della classifica, è nettamente inferiore. Il Milan nei primi undici se la gioca con tutte le squadre, mentre nelle alternative no. Per fare un po' di nomi di giocatori che hanno deluso dico Laxalt, manca il salto di qualità di Calhanoglu, Borini non è mai stato decisivo. Lo stesso Higuain, al Napoli e alla Juventus era un Inzaghi. Era poco funzionale, ma era una scelta voluta, perchè sapevi a cosa andavi incontro, perchè sapevi che gli davi il pallone in area e lui faceva gol. La crisi è colossale: per Higuain 55 giorni senza segnare sono tre vite. E adesso bisogna capire quale sia la reazione a questa situazione in casa rossonera. Spesso in questi momenti paga l'allenatore, anche se le colpe ce le hanno tutti in questi casi. Le voci su Higuain, quelle su Gattuso, quelle su Montolivo non aiutano. Ieri non c'è stato nessuna voce, a parte quella di Gattuso, a spegnere tutte queste polemiche".