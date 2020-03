Di Stefano: "Il messaggio di Ibra sui social è criptico, è complicato capire cosa vuole dire"

Peppe Di Stefano, ai microfoni di SkySport24, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Il messaggio di Ibra sui social (clicca qui per leggerlo) è piuttosto criptico, è complicato capire cosa vuole dire lo svedese. Abbiamo detto fin da subito che, senza Boban e Maldini, cioè coloro che lo hanno voluto fortemente, il futuro di Ibra in rossonero resta incerto. Zlatan ha pubblicato questo video che non è facile interpretare: può voler dire che resta al Milan o magari che vuole lasciare il calcio perchè non ha più voglia di giocare, oppure è la risposta a qualche messaggio che arrivato oggi attraverso i media. E' un messaggio che va decriptato".