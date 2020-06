Di Stefano: "Il recupero di Ibrahimovic procede bene. Domani dovrebbe essere tra i convocati per la Spal"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato da Milanello degli ultimi aggiornamenti rossoneri. Queste le sue parole: "Ibrahimovic ieri ha lavorato con il gruppo con chi non ha giocato nella gara contro la Roma. Ha fatto un lavoro di riabilitazione totale nelle scorse settimane senza mai forzare, iniziando poi a lavorare con la squadra. Ibrahimovic domani dovrebbe essere tra i convocati perchè il giocatore sta rispondendo bene dal punto di vista dell'infortunio. Il Milan partirà domani per Ferrara in mattinata per poi tornare a Milano subito dopo la partita"