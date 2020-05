Di Stefano: "Il silenzio sulle parole di Maldini in linea con lo stile del club"

Peppe Di Stefano di Sky Sport ha parlato del silenzio della società Milan dopo le dichiarazioni di Paolo Maldini di ieri: "Si può leggere in mille modi. Può essere che venga congelato tutto e poi a fine stagione si prenderanno le decisioni. Oppure riprenderà la stagione, magari il Milan arriverà in Europa e magari verranno confermati tutti in blocco. Oppure ancora si può leggere come: non possiamo sostenere in maniera pubblica Maldini e la sua dichiarazione, perchè noi virtualmente abbiamo già scelto Rangnick. Il tedesco è il nome maggiormente accreditato per sostituire Pioli. Elliott e Gazidis non ci hanno abituato a comunicati stampa, interviste, commenti. Ieri non hanno confermato, non hanno sostenuto Paolo Maldini, ma non lo hanno neanche smentito. Poi vedremo a fine giugno se aveva ragione Boban, che l'accordo con Rangnick era già stato preso, o se vivremo un Pioli-Maldini bis".