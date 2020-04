Di Stefano: "La scorsa estate il Milan si interessò a Icardi. Boban..."

Intervenuto negli studi di Sky Sport Peppe Di Stefano, inviato del Milan, ha parlato della possibilità che vedeva Icardi vicino ai rossoneri. Queste le sue parole: "Nella scorsa sessione estiva, all'Hotel Bulgari, mentre era in corso la trattativa tra Icardi e il Psg, Boban per qualche minuto parlò di Icardi in prestito ma a scarse condizioni economiche. Alla fine non se ne fece nulla perchè il Psg offri di più ma so che il Milan si interessò al giocatore."