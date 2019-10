Di Stefano: "Leao ha grandi spunti ma il Milan ha bisogno di Piatek, che fa a sportellate"

Peppe Di Stefano, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Milan e del reparto avanzato dei rossoneri: "Ieri Leao ha dimostrato di avere grandi spunti ma probabilmente il Milan ha bisogno di Piatek perché ha bisogno del centravanti che faccia a sportellate e che nel secondo tempo può aprire anche spazi a Leao. Ieri il Milan probabilmente meritava la vittoria per quello che ha mostrato in campo, c'è però un momento di confusione generale: il Milan non riesce a vincere una partita dilagando. Ha vinto tre partite, vincendo con un solo gol di scarto. Non è un caso se col Brescia vinci 1-0, non è un caso se vinci 1-0 contro il Verona in 10 uomini, non è un caso se vinci 2-1 contro il Genoa in inferiorità numerica."