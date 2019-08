Peppe Di Stefano, intervenuto su Sky Sport 24 ha analizzato diversi temi caldi a tinte rossonere, uno di questi è Rafael Leão, queste le sue parole: "Leão viene ritenuto, non solo da chi è dentro il Milan, un potenziale campione che deve crescere ed essere disciplinato. Milano per i giovani può essere una città pericolosa, per questo bisogna fare in modo che vada sulla giusta via”.