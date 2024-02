Di Stefano: "Milan domani a Roma, verso la conferma di Adli come play"

vedi letture

Intervenuto nel corso dell'edizione mattutina di Sky Sport 24, il giornalista Peppe Di Stefano ha fatto un po' il punto sull'attualità in casa Milan alla vigilia della delicata trasferta di campionato contro la Lazio, anticipando quella che dovrebbe e potrebbe essere la formazione titolare che Stefano Pioli manderà in campo domani sera all'Olimpico. Queste le sue dichiarazioni.

"Praticamente emergenza finita per il Milan, in gruppo tutta la settimana Tomori dopo Kalulu. Resta non a disposizione Pobega, ma è un infortunato di lungo corso e non sarà a disposizione per tutto il resto della stagione. Per il resto Pioli ha recuperato tutti, e questa è una buona notizia in vista del nuovo tour de force che ci sarà da domani in avanti. A proposito di domani il Milan partirà domani direzione Roma, la tradizione post lockdown è questa. Le partite alle 20.45, anche in trasferta, anche lontane da Milano, come la gara di domani a Roma. Per il resto la possibile e probabile formazione prevede la conferma di Yacine Adli da play in mezzo in campo".